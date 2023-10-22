الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار شرم الشيخ يحصل على شهادة الأيزو لمدة عام آخر

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة (الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥) لمدة عام آخر، وذلك بعد إجراء المراجعات على المطار.

وذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بالمطارات المصرية. 

تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات، وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب وجميع الجهات التي تتعامل مع المطار.

المطارات تسجل أكبر تراجع.. انكماش حركة الواردات عبر المنافذ الحدودية 22.7%

txt

المطارات الذكية: الطيران تعتمد مشروعات جديدة لتخفيض الانبعاثات الكربونية

أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة

أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو، موجها الشكر والتقدير للطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، مشيدًا بجهود العاملين بالمطار وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم، التي كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الاعتماد والحفاظ عليه لسنة أخرى، مؤكدا أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

واستمرارا لنجاح المطارات المصرية فى اجتذاب خطوط طيران عالمية، استقبل مساء ٢١ أكتوبر مطار الأقصر الدولي أولى رحلات شركة AirCaraibes  بطائرة من طراز A350/900 قادمة ومتجهة إلى Orly وعلى متنها عدد (٢٨٧) راكبا بخط سير (أورلى-الأقصر- اورلى).
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمطارات المصرية وفتح وجهات جديدة، ومن المقرر أن يتم تسيير الرحلة بواقع رحلة واحدة أسبوعيا خلال الموسم الشتوى. 
من جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بالترحيب بخط الطيران الجديد، وتسهيل جميع إجراءات الوصول، وبالفعل قد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة المتبع عالميا Water Salute.
وعلى الفور قام الطيار هشام فريد مدير المطار بإصدار تعليماته لفريق العلاقات العامة والعمليات بالمطار باستقبال الركاب، ومساعدتهم في سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
مطار شرم الشيخ الدولي شهادة الأيزو مطار شرم الشيخ المصرية للمطارات معايير الجودة

مواد متعلقة

الأرصاد : طقس الغد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار تيج

وزير الطيران يحدد رأسمال شركة الخطوط الجوية بـ2.5 مليار جنيه

الأرصاد: طقس معتدل على مدار الأسبوع الجارى

أجواء معتدلة مع فرص سقوط أمطار.. تفاصيل طقس اليوم الأحد

السياحة العربية: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخى

مطار الأقصر يستقبل أولى الطائرات القادمة من مطار أورلى بباريس

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

شهود عيان: قصف إسرائيلى بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات لغزة

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 والفئات المستحقة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

كاتب أمريكي يحذر: الغزو البرى لقطاع غزة قد يقضي على إسرائيل وواشنطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات