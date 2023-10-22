مطار شرم الشيخ يحصل على شهادة الأيزو لمدة عام آخر

نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة (الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥) لمدة عام آخر، وذلك بعد إجراء المراجعات على المطار.

وذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بالمطارات المصرية.

تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات، وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب وجميع الجهات التي تتعامل مع المطار.

أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة

أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو، موجها الشكر والتقدير للطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، مشيدًا بجهود العاملين بالمطار وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم، التي كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الاعتماد والحفاظ عليه لسنة أخرى، مؤكدا أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

واستمرارا لنجاح المطارات المصرية فى اجتذاب خطوط طيران عالمية، استقبل مساء ٢١ أكتوبر مطار الأقصر الدولي أولى رحلات شركة AirCaraibes بطائرة من طراز A350/900 قادمة ومتجهة إلى Orly وعلى متنها عدد (٢٨٧) راكبا بخط سير (أورلى-الأقصر- اورلى).

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمطارات المصرية وفتح وجهات جديدة، ومن المقرر أن يتم تسيير الرحلة بواقع رحلة واحدة أسبوعيا خلال الموسم الشتوى.

من جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بالترحيب بخط الطيران الجديد، وتسهيل جميع إجراءات الوصول، وبالفعل قد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة المتبع عالميا Water Salute.

وعلى الفور قام الطيار هشام فريد مدير المطار بإصدار تعليماته لفريق العلاقات العامة والعمليات بالمطار باستقبال الركاب، ومساعدتهم في سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية