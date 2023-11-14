الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية بلغت أقصى درجات التبجح

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين بقطاع غزة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موضحا أنها وصلت لأقصى درجات التبجح فى ارتكاب جرائم حرب.

وأضاف البدري، فى تصريحات له، أن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية لقطاع غزة تحدٍ واضح للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الأممية والدول الداعية للسلام ولعمل هدنة، منوها بأن توقف مستشفيات غزة عن تقديم خدماتها للمصابين والجرحى سيتسبب فى كارثة إنسانية وبيئية ستكون عواقبها وخيمة.

ضرورة إدخال المساعدات والمواد الغذائية 

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على ضرورة إدخال المساعدات والمواد الغذائية والأدوية للمدنيين العزّل، الذين يتعرضون لإبادة جماعية إما عن طريق القصف أو عن طريق منع وصول المساعدات الإغاثية من قبل قوات الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بتجديد ضغطه على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على أهالي غزة. 

الدور المصرى سيظل يذكره التاريخ للأجيال القادمة

وثمّن الدور المصري الذي سيظل يذكره التاريخ للأجيال القادمة، ومواصلة السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين العزّل، فضلا عن استمرار استقبال مطار العريش قوافل الإغاثات الدولية تمهيدا لإدخالها للقطاع، بالإضافة لانتشار سيارات الإسعاف، مما يؤكد جاهزية الدولة المصرية لاستقبال مزيد من حالات الجرحى والمصابين، ومن ثم توجيههم إلى المستشفيات المصرية.

النائب محمد صلاح البدرى لجنة الصحة الإحتلال الإسرائيلي غزة جرائم حرب المساعدات الإنسانية مستشفيات غزة

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