الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إدانات سياسية وحزبية لواقعة استشهاد مصور"القاهرة الإخبارية" فى غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أدانت العديد من الأحزاب السياسية واقعة استهداف واستشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية بغزة في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث نعى النائب تيسير مطر ورئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، استشهاد المصور في غزة إثر قصف الاحتلال محيط مستشفى الشفاء، بينما كان المصور متواجدًا لنقل الأحداث.

إسرائيل لا تعبأ بأي نداءات دولية لوقف القصف

وقال التحالف إن إسرائيل تواصل القصف العنيف على محيط مستشفى الشفاء، ولا تعبأ بأي نداءات دولية لوقف هذا القصف، وحماية مجمع الشفاء الطبي والجرحى والمصابين بداخله وأيضًا الأطباء والمواطنين المتحصنين به.

وتقدم المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية بخالص العزاء لأسرة المصور الفقيد وأيضًا للإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكل العاملين بها، لاستشهاد مصور القناة.

كما نعى الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، باسمه وباسم جميع قيادات وأعضاء الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ، استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة، بسبب القصف الإسرائيلي على محيط مجمع الشفاء الطبي.

وقدم الدكتور وليد دعبس خالص العزاء لأسرة الفقيد، وإلى أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية مصور قناة القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي النائب تيسير مطر إسرائيل

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