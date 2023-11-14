الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يقصف بالمدفعية عدة بلدات فى جنوب لبنان

قصف جنوب لبنان
قصف جنوب لبنان

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة بلدات في جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي على طول الحدود الجنوبية.

وتعرضت بلدات رأس الناقورة واللبونة، ومحيبيب، وبليدا، وأطراف ميس الجبل، ومركبا، وهونين، لقصف مدفعي من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت وسائل إعلام  إلى استمرار تحليق مكثف للطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ألقى فجر اليوم قنابل مضيئة على أطراف بلدات ميس الجبل وعيتا الشعب ورميش ويارون في القطاع الأوسط، إضافة إلى قصف مدفعي لأطراف بلدات كفركلا وكفرشوبا في القطاع الشرقي.

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف موقع المالكية الإسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الصواريخ التي أطلقت خلال العملية.

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وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:50 من  منتصف ليل الإثنين 13-11-2023 موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة، وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه".

وعرض "حزب الله" مشاهد من استهدافه لقوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال في مستوطنة "نطوعا" قرب ثكنة "بيرانيت" جنوبي لبنان.

ووثق مقطع الفيديو الذي بثه "حزب الله"، "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قوة مشاة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة "نطوعا" قرب ثكنة "بيرانيت" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

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