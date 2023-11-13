الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يوسع قصف جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف قواته بصواريخ موجهة

قصف جنوب لبنان
قصف جنوب لبنان

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بالمدفعية أهدافًا في جنوب لبنان، ردا على إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله.

تفاصيل استهداف حزب الله لقوات الاحتلال

من جهته قال حزب الله في بيان له إن عناصره استهدف ظهر اليوم قوة مشاة صهيونية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة و أوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.‌

كما اكد الحزب أنه دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف عناصر الحزب صباح اليوم قوة مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

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الاحتلال يوسع استهداف جنوب لبنان

يأتي هذا فيما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي ظهر الاثنين عدوانا جويا حيث استهدف المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وعيناثا بغارة جوية. 

كما أغار الطيران الإسرائيلي اليوم على احد المنازل في عيناثا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، بجانب تنفيذه قصف مدفعي طاول أطراف بلدتي رامية وبيت ليف بقذائف من عيار ١٥٥ ملم.

وبحسب الوكالة شن طيران العدو الاسرائيلي أيضا غارتين استهدفتا منطقة اللبونة، الناقورة وغارة أخرى على أطراف بنت جبيل.

 من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف أمس بالمدفعية مواقع جنوبي لبنان ردا على إطلاق صواريخ. 

فيما أفادت مصادر عبرية بإسقاط مسيرتين إضافيتين اخترقتا الأجواء في شمال إسرائيل، وتأكيد إصابة 5 جنود إسرائيليين إحداها حرجة بقذيفة مضادة للدبابات أطلقت من لبنان.

ومع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، نزح أكثر من 25 ألف لبناني من مناطق الجنوب اللبناني إلى صيدا وبيروت خوفا من تداعيات الحرب بين الجانبين وسط توقعات بنزوح مليون لبناني في الأيام المقبلة خاصة بعد توسيع الاحتلال نطاق قصف الأراضي اللبنانية لحوالي 40 كم بعد ان كان الأمر مقتصرا على النقاط الحدودية.

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حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية فى موقع الضهيرة

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