الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قصف الاحتلال لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى

محمد صلاح البدري
محمد صلاح البدري

أدان النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى الفلسطينيين.

وأضاف "البدري" فى تصريحات له، أن هذا القصف المتعمد انتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني وأبسط قيم الإنسانية، مطالبًا إسرائيل بوقف سياسات العقاب الجماعي ضد أهالي القطاع، موضحًا أنها تخطت كل الخطوط الحمراء دوليًا وإنسانيًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اسرائيل اعتادت ارتكاب الجرائم المخالفة للقانون الدولي والأعراف والإنسانية، فقصف مستشفى المعمداني، ذكرنا بما حدث بمدرسة بحر البقر، وما شهدته من قتل للأبرياء العُزل.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأساسي فى التخطيط لتلك الجرائم، بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاصبة بحق المدنيين العزل، مشددة على موقف مصر الثابت من القضية وعدم فتح المعبر لإجلاء الرعايا إلا بعد دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

 

أبوالغيط: لن يفلت المجرمون بأفعالهم

وعلق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على استهداف مستشفى العربي المعمداني، قائلًا: "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟".

وأضاف "أبوالغيط" عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم، لا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورًا".

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

مجلس الشيوخ مستشفى المعمداني قطاع غزة القانون الدولي بحر البقر

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