الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط رجل وسيدة يديران كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

رجال الأمن
رجال الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، وسيدة – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وإتخاذه كمقر لمزاولة نشاطهما الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" والزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى بعض المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى، وتمكنا من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية. 

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التحقيق مع متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على الطلاب

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"النصب بالسحر وجلب الحبيب".. سقوط "دجال العجوزة" فى قبضة الأمن

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان الوهمى المُشار إليه وضبطهما وبحوزتهما (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – 4 أكلاشيه – طابعة – جهاز "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى) كما أمكن التوصل إلى إحدى الضحايا (مقيمة بمحافظة الإسكندرية) وبسؤالها قررت قيام المتهمان بالإستيلاء منها على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى، ومنحها شهادة "مزورة".. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شهادات جامعية مزورة كيان تعليمي وهمي الإسكندرية وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة النصب

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