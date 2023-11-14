مي عمر تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "الغربان"

تواصل النجمة مي عمر تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد “الغربان” بطولة عمر سعد.

وأوشكت مي عمر على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالعمل، حيث انتهت من 80 % من أحداث دورها بالفيلم الذي يعد أولى تجاربها في الأعمال التاريخية.

وتظهر مي عمر خلال الفيلم بشخصية أهارا قائدة جيوش الغربان، أما عمرو سعد فيجسد شخصية إمام بلزاك،

وقال مصدر من داخل العمل في تصريحات خاصة للدستور ان الشركة المنتجة للفيلم قررت عرضه بشكل مبدئي في موسم صيف 2024.

قصة فيلم الغربان

الغربان يدور في إطار تاريخي أكشن من إخراج ياسين حسن، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في العام المقبل 2024.

أبطال فيلم الغربان

ويشارك في بطولة فيلم الغربان بجانب عمرو سعد ومي عمر، عدد من النجوم أبرزهم محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، ومن إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.