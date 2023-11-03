الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مى عمر: "قتل أطفال غزة جريمة حرب يجب إيقافها"

مي عمر
مي عمر

أعربت الفنانة مي عمر عن استيائها مما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في حق المدنيين بقطاع غزة، مع استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع منذ 27 يومًا، وراح ضحيتها آلاف من الأطفال والمدنيين.

وشاركت "مي" صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام علقت عليها: "ما يحدث في غزة من قتل مدنيين وأطفال هو جريمة حرب يجب إيقافها".

وفي وقت سابق، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف كانت تنقل جرحى باتجاه معبر رفح الدولي.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 9299 شهيدًا، وأكثر من 25 ألف جريح.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الصحة الفلسطينية أعلنت عن أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المستشفى الإندونيسي الواقع شمال قطاع غزة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 3 مستشفيات من بينها مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس بجانب المستشفى الإندونيسي.

مي عمر استياءها الاحتلال الصهيونى الاحتلال قطاع غزة غزة الأطفال

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