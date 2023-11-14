تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 609 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 386 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 223 شاحنة و15 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر) للسفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1325 طن بضائع و160 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 975 راكبًا بموانيها.