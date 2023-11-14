الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر فى خان يونس

مستشفى الأمل
مستشفى الأمل

توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة، الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة، بالإضافة إلى 9000 نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن المستشفى يعتمد الآن على مولد صغير جدا لتزويد قسم الولادة فقط بالكهرباء، بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، علما بأن الوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة.

وأكدت أن توقف مولد الطاقة عن العمل يؤثر على عمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة، حيث أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المنتشرة في القطاع وتوقف خدمة اتصال.

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