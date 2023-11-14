الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوريا تسمح للأمم المتحدة بمواصلة تسليم المساعدات من تركيا

المساعدات
المساعدات

قالت الأمم المتحدة، إن سوريا مددت السماح للأمم المتحدة بتسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب البلاد عبر معبرين حدوديين تركيين لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وبعد أن أدى زلزال إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا في فبرايرالماضي، سمحت دمشق للأمم المتحدة في البداية بإرسال المساعدات عبر المعبرين لمدة ثلاثة أشهر، ومددت ذلك للمرة الثالثة حتى 13 فبراير.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان "لا تزال عملية الأمم المتحدة عبر الحدود بمثابة شريان الحياة للناس في شمال غرب سوريا، وتقدم الأمم المتحدة وشركاؤها شهريًا المساعدات وخدمات الحماية التي تشتد الحاجة إليها إلى ما يبلغ في المتوسط 2.5 مليون شخص".

وأكدت بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك تمديد استخدام الأمم المتحدة لمعبري باب السلام والراعي.

وتستخدم الأمم المتحدة أيضًا معبر باب الهوى من تركيا لتسليم المساعدات إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ عام 2014 بتفويض من مجلس الأمن، لكن انتهى أجل ذلك التفويض في منتصف يوليو لعدم توصل المجلس المؤلف من 15 دولة عضو إلى اتفاق لتمديده.

وقالت الحكومة السورية بعد ذلك بأيام، إن بإمكان الأمم المتحدة استئناف استخدام معبر باب الهوى 6 أشهر أخرى.

وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 4200 شاحنة مساعدات من المنظمة الدولية استخدمت معابر باب الهوى وباب السلام والراعي الحدودية حتى الآن هذا العام.

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

عاجل.. استشهاد 31 شخصًا فى قصف إسرائيلى على مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بدير البلح ودمرته فوق ساكنيه

حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بجنوب سيناء

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

شعب الله الكذاب.. كيف تخدع إسرائيل العالم بارتداء ثوب الضحية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟