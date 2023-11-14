الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدكتور سامح فتحى عشماوى وكيلًا لوزارة الصحة بالفيوم

الدكتور سامح فتحى
الدكتور سامح فتحى عشماوى

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا رقم 442 لسنة 2023 بتكليف الدكتور سامح فتحى إبراهيم عشماوى مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالفيوم لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك خلفا للدكتور حاتم جمال الدين. 

وشغل عشماوي منصب كبير أخصائين طب بشرى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتولى عددا من المناصب منها نائب رئيس الأمانة ومدير معهد ناصر من قبل، وفي أمانة المراكز الطبية المتخصصة عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية، منها مستشفيات (الهرم - شرم الشيخ - معهد ناصر - دار الشفاء - الأقصر الدولي).

 

محافظ الفيوم يوجه بتسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية

وكان قد استجاب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمطلب إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية، بشأن المساعدة في تأثيث منزلها بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، حيث تم تسليمها “غسالة كهربائية وبوتجاز”، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

وعقد الدكتور أحمد الأنصاري  محافظ الفيوم اليوم الإثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، وخلال اللقاء طرحت إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية مشكلتها، المتعلقة بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لتأثيث منزلها.

وعلى الفور وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير المساعدات اللازمة لها، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبالفعل تم التنسيق مع مؤسسة الدكتور رجب جمعة، التي قامت بتوفير غسالة كهربائية وبوتجاز للسيدة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير الدعم اللازم، وتيسير سبل الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، في إطار ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، لتلك الجمعيات وهذه المؤسسات والمنظمات.

الدكتور سامح فتحى عشماوى وكيلًا لوزارة الصحة بالفيوم
الدكتور سامح فتحى عشماوى وكيلًا لوزارة الصحة بالفيوم
الدكتور سامح فتحى عشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان معهد ناصر

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