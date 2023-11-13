الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية

تسليم أجهزة كهربائية
تسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات من الأولى بالرعاية

استجاب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمطلب إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية، بشأن المساعدة في تأثيث منزلها بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، حيث تم تسليمها “غسالة كهربائية وبوتجاز”، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

وعقد محافظ الفيوم اليوم الإثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، وخلال اللقاء طرحت إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية مشكلتها، المتعلقة بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لتأثيث منزلها.

وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، بتوفير المساعدات اللازمة لها، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبالفعل تم التنسيق مع مؤسسة الدكتور رجب جمعة، التي قامت بتوفير غسالة كهربائية وبوتجاز للسيدة.

أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير الدعم اللازم، وتيسير سبل الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، في إطار ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، لتلك الجمعيات وهذه المؤسسات والمنظمات.

من ناحية أخرى، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا موسعًا لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور وفد مؤسسة four paws international، وشركة «Icon» للتصميمات الإنشائية، وكذلك الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وكذا منسق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، بالإضافة الي قيادات الوزارة المعنية بقطاع حماية الطبيعة.

أعربت وزيرة البيئة عن خالص تقديرها لجهود الدكتور أحمد الأنصاري للترويج لمفاهيم السياحة البيئية لافتة إلى اهتمامه الشخصي بالسياحة البيئية وتطوير المحميات من خلال العمل المشترك مع الوزارة مما ساهم في تغير الوضع بالمحميات بالمحافظة.

تسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات من الأولى بالرعاية

تسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات من الأولى بالرعاية
تسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات من الأولى بالرعاية
تسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات من الأولى بالرعاية
تسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات من الأولى بالرعاية
تسليم أجهزة كهربائية محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى غسالة كهربائية لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

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