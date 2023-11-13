على وقع حرب غزة: هل ينجح لقاء بايدن وشي في تهدئة الصراع بالمنطقة؟

يجتمع الرئيسان الصيني والأمريكي وسط مناخ جيوسياسي متدهور حيث تقف الدولتان على طرفي نقيض في صراعين رئيسيين.

وبعد مرور عام على آخر محادثاتهما الشخصية، سيلتقي شي جين بينغ وجو بايدن وجهاً لوجه مرة أخرى يوم الأربعاء في سان فرانسيسكو، في لقاء سيهيمن على الأحداث في قمة أبيك حيث يسعى الرئيسان الصيني والأمريكي إلى تحقيق استقرار العلاقات في المنطقة، المناخ الجيوسياسي المشحون على نحو متزايد.

ويعد الاجتماع، الذي قد يستمر عدة ساعات، تتويجا لأشهر من الحوارات على مستوى أدنى جرت خلال الصيف، حيث أرسلت واشنطن مندوبين إلى الصين أكبر مما أرسلته بكين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أن زيارة الزعيم الصيني للولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ستة أعوام تظهر بعض حسن النية من الجانب الصيني، ومن بين اللقاءات الأخرى، من المتوقع أن يتحدث شي في حفل عشاء تستضيفه اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية ومجلس الأعمال الأمريكي الصيني، والذي تبدأ أسعار تذكرة حضوره من 2000 دولار (1637 جنيهًا إسترلينيًا).

جذب الشركات الاجنبية مرة اخرى الى الصين

ومن شأن خطاب شي أمام مجتمع الأعمال الأمريكي الصيني أن يؤكد حرص الرئيس الصيني على جذب الشركات الأجنبية مرة أخرى إلى الصين، والتي شعر الكثير منها بالفزع من السنوات الثلاث التي قضت على صفر كوفيد والمداهمات الأخيرة للشركات الاستشارية الأجنبية، وكذلك عدد متزايد من القيود الأمريكية على التعامل مع الصين، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا الفائقة.

وتدخل القيود الشاملة المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين حيز التنفيذ في 16 نوفمبر، أي اليوم التالي لاجتماع شي مع بايدن. وتمثل القواعد الجديدة تشديدا للضوابط التي تم تقديمها العام الماضي، بهدف منع وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأكثر تطورا، والمطلوبة لتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم.

توريدات امريكية في قمع الرقائق الصينية

يقول شين دينجلي، الباحث في العلاقات الدولية المقيم في شنغهاي: “فيما يتعلق بمسألة سلسلة التوريد، إذا استمرت الولايات المتحدة في قمع الرقائق الصينية المتطورة... سيكون لذلك بالتأكيد تأثير سلبي على تطوير الصين لصناعة الإلكترونيات الخاصة بها”، وتتوقع أن تكون أشباه الموصلات مجالًا مثيرًا للقلق بشكل خاص بالنسبة للجانب الصيني.

وانتقد المحللون على جانبي المحيط الهادئ حقيقة أن الرسوم الجمركية على نحو 370 مليار دولار من الواردات الصينية التي فرضتها إدارة ترامب قد تم تركها في مكانها من قبل البيت الأبيض في عهد بايدن.

الصراع والحروب

وهناك أيضاً مناخ جيوسياسي متدهور، حيث تقف الصين والولايات المتحدة الآن على طرفي نقيض في صراعين رئيسيين، وليس مجرد حرب أوكرانيا، التي ألقت بظلالها على الاجتماع السابق بين الزعيمين في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا العام الماضي.

يقول إسحاق ستون فيش، مؤسس شركة Strategy Risks، وهي شركة بيانات تركز على الصين، إن "الواقع السياسي في بكين يهمها أكثر بكثير من واقعها الاقتصادي"، مضيفًا أن الحروب في أوكرانيا وإسرائيل وفلسطين "مفيدة على نطاق واسع لبكين". ".

كما أن رفض بكين إدانة حماس بسبب أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل وفلسطين قد أحبط القادة الغربيين وأبرز لماذا "يشكل الحزب الشيوعي الصيني أكبر تهديد لمصالح أمريكا العالمية"، وفقا لستون فيش.

ومع ذلك، يبدو أن العلاقات قد استقرت منذ دوامة الهبوط التي تسارعت في فبرايرمع إسقاط القوات الأمريكية منطاد تجسس صيني كان يطفو فوق ولاية كارولينا الجنوبية. تم التأكد لاحقًا من أن البالون لم يرسل معلومات استخباراتية إلى الصين، لكن حجم الأزمة في العلاقات الأمريكية الصينية التي أثارها الحادث أثار قلق العديد من المراقبين.

في هذا الشهر، عقدت الولايات المتحدة والصين محادثات حول الحد من الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة النووية للمرة الأولى منذ إدارة أوباما. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بأنها "صريحة" و"بناءة"، حيث ناقش المسؤولون كيفية ضمان عدم تحول المنافسة الاقتصادية والخلاف حول مجموعة من المواضيع بما في ذلك تايوان إلى صراع.