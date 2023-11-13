مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا نريد أي قتال بمحيط مستشفيات غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن لا تريد أي قتال بمحيط مستشفيات غزة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تواصل المناقشات مع إسرائيل حول أهمية التوصل إلى هدن إنسانية تكتيكية.

أضاف سوليفان أن مستشفيات غزة يجب أن تكون قادرة على العمل لتوفير الرعاية الطبية للمرضى، مضيفًا أن “لدى الإدارة الأمريكية معلومات بشأن أعداد المحتجزين لدى حماس ونواصل المفاوضات للإفراج عنهم”.

تابع مستشار الأمن القومي الأمريكي “نحرز تقدما بشأن مفاوضات الإفراج عن المحتجزين لدى حماس، كما أن إسرائيل أبلغتنا بوجود ممرات لإجلاء المرضى من مستشفيات غزة”.