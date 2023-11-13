الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

نشرت حركة حماس رسالة الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، والتي قُتلت إثر قصف طائرات الاحتلال بتاريخ 9 نوفمبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحركة تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت: “تمكنا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرًا كليًا أو جزئيًا”.

وفي الأيام الأولى من الحرب، خرجت المجندة الإسرائيلية فاؤول أسياني، في فيديو مصور تناشد من خلاله جيش الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عنها معبرة عن خوفها الشديد من الموت بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب غزة بقوة شديدة.