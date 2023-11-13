الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يشيد بجهود وزير قطاع الأعمال ويطالب بضرورة الالتزام بوثيقة ملكية الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أشاد معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بالدور والمجهود الذي يقدمه وزير قطاع الأعمال د.محمود عصمت، موضحا ان هناك تغيرات وتطور واضح في عدد من الشركات.

وأكد معتز، خلال تصريحات الاثنين أن لقاء وزير قطاع الاعمال بلجنة الصناعة اليوم مثمر، مشيرا الي ان الوزير قام بشرح خطة واستراتيجية الوزارة بشكل واضح ومحدد.

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أوضح وكيل صناعة النواب أن وزير قطاع الاعمال اكد خلال اجتماعه بلجنة الصناعة على عدم اغلاق اي شركة من شركات قطاع الاعمال، موضحا ان هذا الامر سيعزز من نمو الاقتصاد المصري، مشيدا بالتغيرات والتطور الكبير الذي حققه وزير قطاع الاعمال للشركات الامر الذي ادي الي تحسين الاداء وتطوره.

أوضح معتز محمود انه طالب خلال اجتماع لجنة الصناعة بحضور وزير قطاع الاعمال علي ضرورة الالتزام بوثيقة ملكية الدولة والتي تعني عدم تغيير نشاط القطاعات الصناعية بل يتم الالتزام بنفس انتاج المصنع والعمل علي تطويره مدة كافية حتي لا يتم تشريد العمال او الموظفين حرصا علي الصناعات من اجل اقتصاد قوي.

النائب معتز محمود الدكتور محمود عصمت لجنة الصناعة الشركات وزير قطاع الأعمال التطور الكبير

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