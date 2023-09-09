النائب معتز محمود يطالب الرئيس السيسى بالتدخل للانتهاء من قانون الصناعة الموحد

قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية، إن أزمة الصادرات والواردات تحد كبير أمام الحكومة، وهي أبرز مشاكلنا الاقتصادية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن قوانين الصناعة في مصر تم وضعها في الستينات، موضحًا أننا لدينا 7 قوانين لتنظيم حركة الصناعة في مصر، كل قانون منهم تم تعديله 30 مرة منذ الستينات، متابعا: "أصبح بالقانون ممكن أخليك تشتغل كمصنع، وممكن برضو أعطلك، لأن القانون الواحد له تفسيرات مختلفة".

نريد تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

ولفت إلى أنه يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل من أجل الانتهاء من قانون الصناعة الموحد، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان بلجانه حتى يصدر القانون دون أخطاء.

وتابع: "أيضًا هيئة الثروة المعدنية، نريد أن تكون هيئة اقتصادية ويتوفر لها التمويل اللازم، لأن ميزانيتها كلها مرتبات موظفين".