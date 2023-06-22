الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل صناعة النواب يطالب بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد

النائب محمد سعد عوض
النائب محمد سعد عوض الله

قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الصناعة الموحد يعد من أهم القوانين التي ستغير من شكل الصناعة الحالية للأفضل، موضحا أن اللجنة تسعى لإعداد قانون شامل يتلافى عيوب القوانين الحالية.

وأشار وكيل صناعة النواب خلال تصريحات له اليوم الخميس، أن خروج هذا القانون للنور يتطلب عدة إجراءات أهمها تشكيل لجنة من كافة الوزارات المعنية والمتداخلة مع وزارة الصناعة مع مسؤول من البنك المركزي، بجانب حضور مجموعة منتقاه من المستثمرين كلا في مجاله في وجود نواب عن لجنة الصناعة ومستشار وزير العدل.

وشدد وكيل صناعة النواب، على أن هذه اللجنة المشكلة  تكون في حالة  انعقاد دائم لحين الانتهاء من مسودة قانون الصناعة الموحد.

واكد محمد سعد عوض الله أن هدف اللجنة المشكلة سيسرع من إنجاز القانون في أقل وقت، مضيفا أن هذا القانون سيعمل على تطوير الصناعة المصرية ومنافستها عالميا بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

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