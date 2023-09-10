الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

معتز محمود: مشاركة السيسي في قمة العشرين يعكس قوة الاقتصاد المصري

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

أكد النائب معتز محمد محمود. رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين بالهند، بعد أيام قليلة من دعوة مصر للانضمام لتجمع بريكس العالمي يؤكد أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وأنه قادر على إيجاد مكانته وسط الاقتصادات العالمية الضخمة في العالم.

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برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تقديراً لدور مصر

رسائل مشاركة مصر في القمة

وأشار محمود في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مشاركة مصر في قمة العشرين له أكثر من رسالة للداخل والخارج، في مقدمتها قوة اقتصاد مصر، واحترام رؤية قائدها في مختلف القضايا الدولية علاوة على الطموحات العالية بمكانة فريدة للاقتصاد الوطني وسط اقتصادات العالم عبر بريكس وقمة العشرين وغيرها.

وأوضح أن حضور الرئيس  السيسي قمة العشرين، يعكس الحرص على تمثيل الاقتصاد المصري الواعد والقادر على أن يكون حلقة الوصل بين العالم وأفريقيا، والبوابة الرئيسة لتحقيق التنمية افريقيا.

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قمة العشرين.. خبراء هنود لـ«الدستور»: مشاركة مصر إثبات لثقلها فى الشرق الأوسط وإفريقيا

دلالات دعوة الرئيس السيسي 

وتابع: دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في قمة العشرين التى استضافتها الهند لها دلالات كثيرة ومنها، التأكيد على العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والهند والتي تتطور على المستوى الثنائي والمستوى الدولي عبر بريكس وقمة العشرين وغيرهما، والتطلع للمستقبل بمشروعات واعدة وجذب للاستثمارات.

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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى قمة مجموعة العشرين بنيودلهى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه للهند للمشاركة في قمة العشرين مؤتمر نيودلهي الهند بناء على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نظرا للعلاقات الوطيدة والوثيقة بين مصر والهند.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال القمة على أهمية توفير الموارد للبنية التحتية والطاقة والاتصالات وتأمين الغذاء، بالإضافة إلى معالجة أزمة الديون في القارة، مما يعزز قدرة القارة على المساهمة في النظام العالمي سياسيا واقتصاديا وتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات العالمية.

النائب معتز محمود مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصاد المصرى بريكس قمة العشرين بالهند

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