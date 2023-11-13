الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة يبحث مع سفير لاتفيا بالقاهرة أوجه تعزيز التعاون بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل، اليوم،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير  Andris Razans سفير دولة لاتفيا بالقاهرة، وذلك لمناقشة أوجه تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر ولاتفيا في مجال السياحة والآثار، بالإضافة إلى بحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من لاتفيا إلى مصر.

واستهل  الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، مثمّنًا على العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ولاتفيا، مشيرًا إلى الحوافز التي توفرها الوزارة للترويج السياحي لمصر خلال الفترة المقبلة والتي من بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات تعريفية لمصر، فضلًا عن رعاية بعض الأحداث والفعاليات التي تقام بمصر.

بينها "مد برنامج تحفيز الطيران العارض حتى أبريل".. وزير السياحة: تقديم عدة حوافز لدعم القطاع

 

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وزير السياحة يلتقى منظمى رحلات وشركات طيران ألمانية ودولية فى برلين

تحفيز الطيران الحالي

كما أشار إلى برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.

ومن جانبه، أشار السفير  Andris Razans إلى حرصه على لقاء  الوزير في إطار اللقاءات التي يعقدها بعد توليه مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة، مؤكدًا على أن المقصد السياحي المصري يحظى بانطباع إيجابي لدى مواطني لاتفيا، حيث يعد أحد المقاصد السياحية المفضلة بالنسبة لهم.

كما أعرب عن تطلع بلاده للتعاون في مجال العمل الأثري من خلال إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في لاتفيا. وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية..

جدير بالذكر أن  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد بدأ زيارته للعاصمة الألمانية برلين، أمس، بعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية والمهنية، حيث التقى رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني البوندستاج Bundestag وأعضاء اللجنة، ومفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية لشئون السياحة، ورئيس اتحاد وكلاء السياحة الألمان (DRV)، ورئيس الشئون السياسية والسفر الخارجي بالاتحاد بحضور عدد من المسؤلين بالقطاع الخاص 
 

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