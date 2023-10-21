"مسافرون" تشيد بمد برنامج تحفيز الطيران وتضع رؤيتها لدعم الحركة السياحية

أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق ورئيس جمعية مسافرون للسياحة، بقرارات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى الأخيرة، والخاصة بمد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، وكذلك تنظيم زيارات تعريفية خلال الأسبوع المقبل لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من دول إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وأثنى رئيس جمعية مسافرون للسياحة، في تصريحات له، على أفكار الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران في تصوير مجموعة من الأفلام الترويجية القصيرة مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حاليًا بعدد من المقاصد السياحية المصرية، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران للاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري.

خطط متنوعة وجاذبة للسائح الأجنبي

ودعا الدكتور عاطف عبداللطيف إلى وضع خطة لتنشط حركة السياحة خاصة أننا مقبلون على احتفالات أعياد رأس السنة وبورصة لندن نوفمبر المقبل، وكذلك الموسم الشتوي وهذا يتطلب خططًا متنوعة وجاذبة للسائح الأجنبي ويتم فيها استثمار ما لدى مصر من إمكانات سياحة هائلة والترويج للخطط السياحية بمصر في بورصة لندن.

واقترح "عبداللطيف" ضرورة العمل على عدة محاور في وقت واحد منها أنه في حالة إلغاء أو تأجيل بعض الرحلات يجب رد مبالغ حجوزات الطيران المستقبلية للشركات السياحية المتعاقدة مع شركات الطيران، ولو بنسبة خصم بسيطة ووجود مرونة أكبر في حالة تأجيل الرحلات حتى لا نفقد مصداقيتنا مع الشركات السياحية العالمية المصدرة للسياحة لمصر، وكذلك يتم التعامل بنفس الرؤية مع مقدمات حجوزات الفنادق والقطارات والمراكب النيلية خاصة أن فكرة الإلغاء أو التأجيل تكون بوقت كافٍ.

ضرورة تقديم عروض ومحفزات وتخفيضات على المزارات السياحية

ودعا إلى ضرورة تقديم عروض ومحفزات وتخفيضات على المزارات السياحية المصرية الأثرية والتاريخية في مصر وتسويق ذلك في بورصة لندن المقبلة.

وشدد "عبداللطيف" على ضرورة وجود خطط سياحية من قبل المعنيين سواء وزارة السياحة أو العاملون بالقطاع السياحي، ويتم تسويقها في بورصة لندن نوفمبر المقبل حتى تعطي هذه الخطط رسائل تطمين للسياح ومنظمي الرحلات عن المقصد السياحي المصري وتحفز السائح على زيارة مصر في هذا التوقيت.

وأضاف أن نسب الإشغالات السياحية التي كانت متوقعة لأعياد رأس السنة والموسم الشتوي طبقًا للحجوزات المسبقة، كانت تصل إلى 100% في أغلب المقاصد السياحية المصرية، ولذلك يجب العمل على الحفاظ على هذه المعدلات من الحجوزات خلال الفترة المقبلة.