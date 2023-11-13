بالتزامن مع انطلاق مهرجانه.. تعرف على الفوائد الصحية للعسل

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان العسل فى دورته السادسة والمؤتمر الدولى الرابع عشر لعسل النحل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر ومن المقرر أن يستمر حتى 15 نوفمبر.

ويتم إنتاج عسل النحل عن طريق جمع رحيق الزهور من قبل النحل، ويقوم النحل بامتصاص الرحيق من الزهور ثم يحملونه إلى الخلية حيث يتم تحويله إلى عسل بواسطة عملية التخمير وتبخير الماء منه، ويتم تخزين العسل في الخلايا الشمعية داخل الخلية ويتم جمعه بواسطة النحل متى ما احتاجوا إليه.

ويحتوي عسل النحل على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ويحتوي أيضًا على مواد غذائية أخرى مثل الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة. يُعتبر عسل النحل ذا فوائد صحية، ويُستخدم في التغذية وكعلاج شعبي لبعض الحالات الصحية.

“الدستور” تنشر الفوائد الصحية لعسل النحل:

مصدر طبيعي للسكريات

يحتوي عسل النحل على الجلوكوز والفركتوز، وهما سكريات طبيعية يمكن أن توفر طاقة للجسم.

غني بالمواد الغذائية

يحتوي عسل النحل على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية.

تأثير مضاد للبكتيريا والفطريات

يُعتبر عسل النحل مانعًا طبيعيًا للبكتيريا والفطريات، وله خصائص مضادة للالتهابات.

تسريع عملية الشفاء

يستخدم بعض الناس عسل النحل لتسريع عملية الشفاء للجروح الخفيفة والحروق، نظرًا للخصائص المضادة للالتهاب والمطهرة للعسل.

مهدئ للحلق

يُستخدم عسل النحل كمهدئ طبيعي للحلق، ويمكن أن يكون فعالًا في تخفيف السعال وتهيج الحلق.

تحسين جودة النوم

يُعتبر بعض الأشخاص أن تناول ملعقة صغيرة من عسل النحل قبل النوم يساعد في تحسين جودة النوم.

مع ذلك، يجب استخدام عسل النحل بحذر لدى الأشخاص الذين قد يكونون عرضة لحساسية العسل أو النحل، ولا ينصح بإعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بسبب مخاطر التسمم البوتولينيوم.