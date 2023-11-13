دراسة: مخاوف الصحة العقلية تجعل الشخص عرضة للإصابة بأمراض جسدية متعددة

كشفت دراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من مخاوف كبيرة تتعلق بالصحة العقلية، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض جسدية؛ مثل الأمراض الأيضية وارتفاع ضغط الدم والسرطان.

وفقًا لدراسة، فإن أولئك الذين لديهم مخاوف كبيرة تتعلق بالصحة العقلية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض جسدية مثل الأمراض الأيضية وارتفاع ضغط الدم والصرع وأمراض الجهاز التنفسي والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي، وكذلك السرطان. وتضمنت الدراسة فحصًا شاملًا لبيانات 1،94،123 مريضًا نفسيًا من جميع أنحاء العالم، مع مقارنة بـ 76،60،590 فردًا في مجموعات المراقبة.

وبحسب موقع “hindustantimes”، اكتشفت دراسة سابقة أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة العقلية لا يحصلون على رعاية صحية نفسية فعالة وغير مكلفة وعالية الجودة، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض، على سبيل المثال، لا يحصل 71% من الأفراد المصابين بالذهان في جميع أنحاء العالم على خدمات الصحة العقلية اللازمة، مع وجود تفاوت كبير بين البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل.

وقال المؤلف الرئيسي لي سميث، أستاذ الصحة العامة في جامعة أنجليا كامبريدج:"إن الصحة العقلية تدعم قدراتنا الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات، وبناء العلاقات، وتشكيل العالم الذي نعيش فيه، وهذا واضح من تشير الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يعانون من مرض عقلي حاد هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض الجسدية المتعددة.

هذه العلاقة المعقدة بين المرض العقلي الشديد والاعتلال الجسدي لها آثار بعيدة المدى، بما في ذلك انخفاض الامتثال للعلاج، وزيادة خطر فشل العلاج، وزيادة تكاليف العلاج، وانتكاس المرض، وتفاقم التشخيص، وانخفاض متوسط العمر المتوقع، إن الإدارة السريرية السيئة للأمراض الجسدية لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية تؤدي إلى تفاقم المشكلة، مما يؤدي إلى زيادة العبء على الأفراد ومجتمعاتهم وأنظمة الرعاية الصحية، هناك حاجة ماسة إلى نهج شامل لتحسين النتائج الجسدية والعقلية والاجتماعية للأفراد الذين يتعاملون مع هذه الأمراض.