تفاصيل وفاة مسن إثر انهيار جزئي لعقار قديم في مصر القديمة

فتحت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الاثنين، تحقيقات حول انهيار جزئي لعقار مكون من عدة طوابق، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة.

تشكيل لجنة هندسية من حي المقطم لفحص العقار

كما قررت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وتشكيل لجنة هندسية من حي المقطم ؛ لفحص العقار المنهار وإعداد تقرير حول ملابسات الحادث.

وكشفت معاينة النيابة للعقار المنهار أنه مكون من ثلاثة طوابق في منطقة مصر القديمة، وأنه انهار بسبب قدم العقار وأن جزء من الناحية اليمنى على الطريق سقطت منه مما تسببت في وفاة أحد المارة في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتلقت قوات الحماية بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار جزئي بأحد العقارات بمصرع مسن، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى قصر العيني وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.