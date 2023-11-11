السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تشكيل عصابي يسرق الهواتف المحمولة في مصر القديمة للمحاكمة

تشكيل عصابي - ارشيفية
تشكيل عصابي - ارشيفية

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل، إلى محكمة الجنح.

كان تم ضبط شخصين، حال استقلالهما دراجة نارية "دون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من ربة منزل حال سيرها بأسلوب "الخطف".

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، كما أضافا بارتكاب 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المُستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية مالك محل هواتف - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مصر القديمة الجزئية إحالة تشكيل عصابي محكمة الجنح سرقة هواتف المواطنين

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