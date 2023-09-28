الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إحالة شخصين سرقا منزلًا فى مصر القديمة للجنايات

متهمين
متهمين

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بالإكراه في منطقة مصر القديمة.

وأمرت النيابة في وقت سابق، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالإكراه.

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ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط (شخصين) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول) من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالإكراه  بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها، وكذا ضبط سلاح أبيض "المستخدم فى ارتكاب الواقعة"، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

سرقا منزلا النيابة العامة سرقة شقة مصر القديمة حبس المتهمين

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