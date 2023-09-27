الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهمين بتقليد العملات الأجنبية بالتجمع إلى الجنايات

حبس
حبس

أحالت  النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، المتهمين بتقليد العملات الوطنية والأجنبية بالتجمع للجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع تقليد العملات بغرض بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.

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عامل وراء ترويج عملات أجنبية بالسوق السوداء في بني سويف

ضبط المتهمين بتقليد العملات الأجنبية والوطنية 

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتقليد العملات الوطنية والأجنبية بمنطقة التجمع، وأمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والسجل الإجرامي للمتهمين

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع من ضبط عاطلين وبحوزتهما 3 آلاف دولار أمريكى  و4000 آلاف جنيه مصري مقلدين.

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وأقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

نيابة القاهرة الجديدة النيابة العملات الوطنية المتهمين النيابة العامة

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