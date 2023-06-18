الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما عملات محلية وأجنبية مقلدة بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتقليد العملات الوطنية والأجنبية بمنطقة التجمع.

وأمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والسجل الإجرامي للمتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع من ضبط عاطلين وبحوزتهما “3 آلاف دولار أمريكى  و4000 آلاف جنيه مصري مقلدين.

بمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وأقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

الإجراءات القانونية الأمنية التجمع التحريات الأمنية العملات المقلدة القاهرة الجديدة

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