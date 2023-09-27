إحالة المتهم بترويج مخدر الآيس بمدينة بدر لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء المتهم بحيازة كمية من مخدر الآيس بغرض ترويجه لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم ع.ح عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس وأقر أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

تفاصيل ضبط المتهم بترويج مخدر الآيس

وكانت قد أمرت النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الآيس بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

والبداية عندما ألقي القبض على عاطل حال استقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلو جرام– كمية من مسحوق الهيروين المخدر- مبلغ مالي- ميزان حساس).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي والهواتف المحمولة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.