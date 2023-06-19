الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بحيازته كيلو آيس فى مدينة بدر

أيس
أيس

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الآيس بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم ، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

والبداية عندما ألقى القبض على عاطل حال إستقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلو جرام– كمية من مسحوق الهيروين المخدر- مبلغ مالى- ميزان حساس).

 بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اتجار الإجرام الآيس المخدر التحريات التحريات الأمنية الهواتف المحمولة

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