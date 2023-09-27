الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صفقة بـ1.4 مليون جنيه.. إحباط ترويج 200 طربة حشيش بمطروح

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة  المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,400,000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مكافحة المخدرات الاسلحة الذخائر الأجهزة الأمنية امن مطروح

مواد متعلقة

تاجرا مخدرات بالتجمع الخامس يعترفان بتفاصيل نشاطهما المشبوه

حبس عاطل لحيازته مخدر الحشيش بعين شمس

الأكثر قراءة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة في عام 2023

موعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم