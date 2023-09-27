صفقة بـ1.4 مليون جنيه.. إحباط ترويج 200 طربة حشيش بمطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,400,000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.