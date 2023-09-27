الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 4 مُتهمين بالإتجار في الهيروين في منطقة المعادي

أرشيفية
أرشيفية

قررت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس  تأجيل محاكمة 4 أشخاص لاتهامهما بالإتجار في الهيروين بمنطقة المعادي لدور أكتوبر.

أسندت النيابة العامة للمُتهمين “محمد.ج” و"محمد.ر" و"طه.م" و"محمد.ف"، قيامهم بحيازة وإحراز بقصد الإتجار جوهر الهيروين بغير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وكشف أمر الإحالة الصادر من جهات التحقيق في قضية النيابة العامة المقيدة لسنة 2022 جنايات المعادي وكلي جنايات جنوب القاهرة أن المتهمين أحرزوا بقصد الإتجار جوهر الهيروين بغير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأكد أمر الإحالة أن المُتهمين قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمواد واحد واثنان وسبعة (الفقرة الأولى)، و34 من الفقرة الأولى بند أ، والفقرة الثانية بند 6، و42 الفقرة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم 1 المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997، بالمواد 95 و111 الفقرة الأولى والفقرة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة 4 أشخاص الإتجار في الهيروين منطقة المعادى

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