الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

24 كيلو حشيش.. ضبط مخدرات بـ1.7 مليون جنيه فى حملات أمنية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بـالإسكندرية، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (أول وثان العامرية– برج العرب) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط «عاطلين وسيدة» بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم (16 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، وضبط «عاطل(له معلومات جنائية)» بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته «5,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عاطلين “لأحدهما معلومات جنائية”» بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما «2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كمية لمخدر الهيروين، وضبط عاطل– له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين– ميزان حساس، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,780,000مليون جنيه تقريبًا).

ضبط عنصر إجرامى بالشرقية بحوزته مخدرا الهيروين والشابو

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته كمية من مخدرى الهيروين والشابو- فرد محلى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى. 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

ضبط 171 قطعة سلاح وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (296) قضية مخدرات، (171) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (84680) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

العناصر الإجرامية الإسكندرية وزارة الداخلية المواد المخدرة الحشيش سلاح

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