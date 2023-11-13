الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم زيارة علمية لطلابها الوافدين إلى شركة حلوان للأسمدة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

 

شارك مجموعة من الطلاب الوافدين بجامعة حلوان في الزيارة العلمية التي نظمتها إدارة الوافدين بالجامعة إلى شركة حلوان للأسمدة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محي سامي الشباسي نائب مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وخلال الزيارة تعرف الطلاب على طبيعة نشاط المصنع وطرق التصنيع ومراحل التشغيل والنظام الإلكتروني وقواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية، بالإضافة إلى الدورة المستندية والمالية بالمصنع.

وتعد شركة حلوان للأسمدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع الأسمدة بمصر، ومن مجالات إنتاجها الرئيسية سماد اليوريا المحببة 46.5% والنيتروجين وإنتاج الأمونيا كمنتج وسيط.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الفرصة ومشاركتهم فى هذه الزيارة العلمية، مشيدين بجهود إدارة الوافدين بالجامعة في تنظيم مثل هذه الزيارات.

وهذا يؤكد على حرص الجامعة على استقطاب الطلاب الوافدين وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم، ليكون الطالب خير سفير لجامعة حلوان في بلده.

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وفي سياق اخر عقدت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لقاءً تعريفيًا لطلابها بالتعاون مع إدارة فنادق اكور “فندق فيرمونت نايل سيتى" وذلك ضمن استراتيجية الجامعة لرفع مهارات الطلاب وزيادة معارفهم لتأهيلهم لسوق العمل.

حضر اللقاء ما يقرب من 50 طالبًا وطالبة، وتناول كيفية اجتياز المقابلة الشخصية وأهم الأسئلة التي يتم طرحها خلالها وكيفية الإجابة عليها بشكل احترافي

وقد أقيم اللقاء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميدة الكلية، وتنظيم الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في اللقاء كل من: الأستاذة أية بدير مسئولة إدارة التدريب بالفندق وفنادق أكور مصر، والأستاذة سارة نشأتي مسئولة إدارة الاستقطاب والتوظيف بالفندق، والدكتور حسن الياس مدير إدارة المبيعات والتسويق بالفندق.

الزيارة العلمية الوافدين جامعة حلوان الطلاب الوافدين بجامعة حلوان طبيعة نشاط المصنع

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