الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لمقر الجامعة بالمهندسين ومعهد الملكية الفكرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم بجولة تفقدية لمقر الجامعة بالمهندسين، حيث تفقد عمليات التطوير الجارية هناك تمهيدًا لإنشاء فرع لمركز اللغات، وكذلك مركز الاستشارات.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على دور الجامعة في عمليات التطوير وتحديث منشآتها، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة لطلابها.

كما قام الدكتور قنديل بجولة أخرى إلى معهد الملكية الفكرية بالجامعة، وكان في استقباله الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

 حيث أكد على دور المعهد في تشجيع الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيدًا بالدور الريادي للمعهد على المستوى المحلي والإقليمي.

txt

جامعة حلوان تتواجد فى خمسة تخصصات مختلفة فى تصنيف تايمز العالمى

txt

جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول يوقعان بروتوكول تعاون للارتقاء بالبحث العلمى ودعم الابتكار

txt

جامعة حلوان تكرم أوائل الخريجين الوافدين من كلية الاقتصاد المنزلى

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التى يجريها  الدكتور قنديل على متابعة العملية التعليمية والأنشطة البحثية والتطويرية بالجامعة، والوقوف على احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز والريادة.

رافق رئيس جامعة حلوان فى الجولة الدكتور أحمد البندارى مدير مركز الاستشارات، الدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات، الاستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الدكتورة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد، الاستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وفي إطار الجولات التفقدية، قام الدكتور السيد قنديل ايضا بزيارة لكلية السياحة والفنادق بالجامعة، حيث كان في استقباله الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية ووكلاء الكلية. وحث الدكتور قنديل على ضرورة عقد شراكات تعاون في قسم الإرشاد، وكذلك حث على عمل برامج جديدة وتطوير البرامج الحالية لجذب الطلاب الوافدين للكلية.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة إدخال كافة البيانات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على نظام التحول الرقمي.

وانتقل الدكتور قنديل إلى كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، حيث اطلع على آخر مستجدات تطوير صالة الجمباز بالكلية، وتفقد مرافق الكلية المختلفة.

وتأتي زيارات الدكتور قنديل في إطار حرصه على الوقوف على احتياجات الكليات المختلفة ومتابعة خطط التطوير بها، بهدف تحقيق التميز التعليمي والبحثي لجامعة حلوان.

رئيس جامعة حلوان مركز اللغات عمليات التطوير يئة تعليمية حديثة معهد الملكية الفكرية

الأكثر قراءة

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان

الهلال الأحمر تكشف عن حجم المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطينى

وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادا للحكم عليهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية