رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لمقر الجامعة بالمهندسين ومعهد الملكية الفكرية

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم بجولة تفقدية لمقر الجامعة بالمهندسين، حيث تفقد عمليات التطوير الجارية هناك تمهيدًا لإنشاء فرع لمركز اللغات، وكذلك مركز الاستشارات.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على دور الجامعة في عمليات التطوير وتحديث منشآتها، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة لطلابها.

كما قام الدكتور قنديل بجولة أخرى إلى معهد الملكية الفكرية بالجامعة، وكان في استقباله الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

حيث أكد على دور المعهد في تشجيع الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيدًا بالدور الريادي للمعهد على المستوى المحلي والإقليمي.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التى يجريها الدكتور قنديل على متابعة العملية التعليمية والأنشطة البحثية والتطويرية بالجامعة، والوقوف على احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز والريادة.

رافق رئيس جامعة حلوان فى الجولة الدكتور أحمد البندارى مدير مركز الاستشارات، الدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات، الاستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الدكتورة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد، الاستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وفي إطار الجولات التفقدية، قام الدكتور السيد قنديل ايضا بزيارة لكلية السياحة والفنادق بالجامعة، حيث كان في استقباله الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية ووكلاء الكلية. وحث الدكتور قنديل على ضرورة عقد شراكات تعاون في قسم الإرشاد، وكذلك حث على عمل برامج جديدة وتطوير البرامج الحالية لجذب الطلاب الوافدين للكلية.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة إدخال كافة البيانات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على نظام التحول الرقمي.

وانتقل الدكتور قنديل إلى كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، حيث اطلع على آخر مستجدات تطوير صالة الجمباز بالكلية، وتفقد مرافق الكلية المختلفة.

وتأتي زيارات الدكتور قنديل في إطار حرصه على الوقوف على احتياجات الكليات المختلفة ومتابعة خطط التطوير بها، بهدف تحقيق التميز التعليمي والبحثي لجامعة حلوان.