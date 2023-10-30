الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تتواجد فى خمسة تخصصات مختلفة فى تصنيف تايمز العالمى

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نجحت جامعة حلوان أن تظهر في خمسة تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا،  فى تخصص العلوم الصحية  والمرتبة السابعة محليا.

وفى تخصص علوم الحياة، جاءت  جامعة حلوان في 800-601  دوليا، وفي المرتبة العاشرة محليا، وفى تخصص الهندسة احتلت الجامعة فئة 1001  دوليا، والمرتبة الـ ٢٥ محليا، كما جاءت الجامعة في الفئة 1000-801  دوليا، في تخصص العلوم الفيزيائية والمرتبة الـ ٢١ محليا، وفي تخصص علوم الكمبيوتر احتلت جامعة حلوان الفئة 601-800  دوليا، وفي المرتبة السابعة محليا.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات، ويأتي هذا التقدم في إطار الاستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحتوى على  قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي،  وتسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين.

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رئيس جامعة حلوان يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجى برنامج الدبلوم المهنية فى التربية

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جامعة حلوان تحقق قفزة غير مسبوقة فى تصنيف شنغهاى الصينى للموضوعات هذا العام

وحققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام. حيث حصلت الجامعة على المركز الرابع عشر بين الجامعات المصرية في مجال العلوم الصيدلانية، حيث جاءت في المركز 400:301، مقارنة بالعام الماضى 401: 500

من جانبه، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة نجحت في التقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقيق منافسة قوية مع الجامعات العالمية، حيث نسعى بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكل كبير في احتلال الجامعة مراكز متقدمة في كافة التخصصات.

تصنيف تايمز تخصص العلوم الفيزيائية تخصص علوم الحياة جامعة حلوان التصنيفات العالمية إطار الإستراتيجية

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