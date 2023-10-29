الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جامعة حلوان تحقق قفزة غير مسبوقة فى تصنيف شنغهاى الصينى للموضوعات هذا العام

جامعة حلوان
جامعة حلوان

حققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام. حيث حصلت الجامعة على المركز الرابع عشر بين الجامعات المصرية في مجال العلوم الصيدلانية، حيث جاءت في المركز 400:301، مقارنة بالعام الماضى 401: 500

من جانبه، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان: إن الجامعة نجحت في التقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقيق منافسة قوية مع الجامعات العالمية، حيث نسعى بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكل كبير في احتلال الجامعة مراكز متقدمة في كافة التخصصات.

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وأشاد الدكتور عماد أبوالدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بظهور الجامعة في موضوع من موضوعات هذا العام في التصنيف، مما يعد إنجازًا غير مسبوق يضاف إلى إنجازات الجامعة. وأكد استمرار تصدر الجامعة المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يعود للخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي. كما أشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وجودة إنتاجهم العلمي.

تصنيف الجامعات فى 54 مادة عبر العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة

يجدر بالذكر أن تصنيف شنغهاي هو أحد أهم التصنيفات العالمية، حيث يقوم بتصنيف الجامعات في 54 مادة عبر العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية. ويعتمد التصنيف الصيني على خمسة معايير رئيسية، بما في ذلك الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول Q1، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين في مجالات التصنيف المختلفة، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.
 

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