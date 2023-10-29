رئيس جامعة حلوان يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجى برنامج الدبلوم المهنية فى التربية

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلوم المهنية فى التربية تخصص "القيادة التربوية والأمن القومي"، الذي تقوم بتنفيذه كلية التربية جامعة حلوان، تحت إشراف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لإعداد (1000) معلم من شباب المعلمين ليصبحوا مديرين للمدراس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية، اللواء أركان حرب خالد شوقي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية، الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس جامعة حلوان، الدكتورة أمل سويدان رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حيث أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن هذه الاحتفالية بمناسبة تخريج أول دفعة من المعلمين الذين أكملوا هذه الدبلومة المتميزة والتي صممت مقرراتها بعناية لإعداد المعلمين بشكل متكامل على مدار 30 ساعة معتمدة، من خلال مزج الجوانب النظرية والعملية والتطبيقية، بحيث يتمكنون من القيام بدورهم على أكمل وجه داخل مدارسهم.

وصرح رئيس جامعة حلوان قائلا "إننا على ثقة بأنكم ستكونون خير سفراء لهذا البرنامج، من خلال الدور الريادي الذي ستضطلعون به كقادة تربويين ملتزمين، حريصين على بناء أجيال واعية ومؤهلة تسهم في رفعة الوطن".

هذا وقد شملت الدبلومة مقررات تهدف إلى تزويد المعلمين بمتطلبات التحول الرقمي وتطبيقاته داخل المدارس، وكذلك تعزيز الانتماء للمؤسسة التعليمية، والتركيز على مفاهيم القيادة الاستراتيجية ومتطلبات الأمن القومي.

هذا ونجد أن من نواتج التعلم التي حرص أعضاء هيئة التدريس الموكل إليهم تدريس هذه المقررات على تحقيقها هى: تنمية القدرات التقنية لحل المشكلات الإدارية، الاستفادة من إمكانيات التحول الرقمي لتطوير الإدارة المدرسية، التمكن من أساليب قيادة التغيير وتعزيز الثقافة التنظيمية والانتماء للمؤسسة والسعي لتطويرها، التعريف بمرتكزات القيادة الاستراتيجية التي تتسق مع متطلبات الأمن القومي، كيفية توظيف المعارف التربوية في دعم اكتشاف المواهب، وإدارة الدمج التعليمي للموهوبين وذوي الهمم داخل الفصول الدراسية وخارجها.