الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم الملتقى الثانى للاتحادات الطلابية لرؤية مصر 2030

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الطلاب هم قادة الغد الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مشددا على أن التطوير يتطلب وجود جيل مستعد لتحمل مسئوليات التغيير، موضحا الدور المهم  للأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، وكذلك دور الاتحادات الطلابية حيث تعد بمثابة مصنع القادة المستقبليين وصوت الطلاب.

جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان، الذي يفيد أن إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة، تعتزم تنفيذ الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لرؤية مصر 2030، الذى يقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتنطلق فعاليات الملتقى غدا الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 ويستمر إلى الخميس 26 أكتوبر 2023 بقاعة الدكتور النشار بمجمع الفنون والثقافة.

ويتناول الملتقى عددا من المحاضرات عن صقل وتطوير المهارات الطلابية، القيادة وميثاق الطالب الجامعي، وتوضيح دور الانشطة الطلابية.

 وتعقد فعاليات الملتقى تحت إشراف محمد جاد، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، الأستاذة أميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية، الطالب عصام الدين محمد، رئيس الاتحاد، الطالبة نادين عبدالحليم، نائب رئيس الاتحاد.

وكانت قد أعلنت جامعة حلوان أمس عن إنجاز جديد فى مجال التصنيف الدولى، حيث تقدمت الجامعة إلي المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية من بين 36 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف والعاشر على  مستوى إفريقيا فى تصنيف QS  World Ranking .Arab Region 2024

هذا وقد أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة فى التصنيفات الدولية، حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في هذه التصنيفات، وتسعى الجامعة دائما إلي تحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، كما أكد أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات لتشجيع البحث العلمي.

وأفاد رئيس جامعة حلوان بأن التقدم الملحوظ فى التصنيف الدولى يأتي نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين، مؤكدا أن تصنيف QS يعد من التصنيفات الدولية القوية.

جامعة حلوان الطلاب أهداف الجمهورية الجديدة السيد قنديل رئيس جامعة حلوان صوت الطلاب

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