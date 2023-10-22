بدء اختبارات تأهيلي الدكتوراة بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد

أقيمت لجان اختبارات تأهيلي الدكتوراة للطلاب المتقدمين لمرحلة الدكتوراه بجميع أقسام الكلية وذلك بمقر كلية التربية الرياضية بمقر جامعة الوادي الجديد بالكيلو 10 تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رجب كامل محمد عميد كلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور أيمن مسلم وكيل الكلية للدراسات العليا.



كان في مقدمة الحضور السيد الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد، وبحضور كوكبة من أساتذة كليات التربية الرياضية بجامعات مصر وهم: الدكتور محمد أحمد عبدالله إبراهيم أستاذ ألعاب المضرب جامعة الزقازيق بنين وعضو اللجنه العلمية للترقيات، والدكتور بهاء سيد محمود أستاذ المناهج وعميد كلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد الأسبق.

والدكتور عبدالحكيم رزق عبدالحكيم أستاذ علم النفس الرياضي جامعة أسيوط ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سابقًا وعضو اللجنة العلمية للترقيات،والدكتور حازم كمال الدين عبدالعظيم أستاذ الادارة الرياضية وكيل الكلية لشئوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة أسيوط وعضو اللجنه العلمية السابق والدكتور محمد محمود حسن أستاذ المناهج جامعة الوادي الجديد والدكتور ياسر حسن حامد أستاذ التدريب الرياضي ووكيل شئون التعليم والطلاب جامعة أسيوط والدكتور عماد الدين شعبان علي حسن أستاذ الاصابات ورئيس قسم علوم الصحة السابق جامعة أسيوط والدكتور محمود فاروق صبرة أستاذ الإصابات ورئيس قسم علوم الصحة جامعة أسيوط.

وأشار الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية والمشرف العام على اختبارات تأهيلي الدكتوراة، بأن ذلك يأتي تطبيقًا لتوجيهات قطاع التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية، وفي إطار استراتيجية تطوير جودة تعليم القطاع الرياضي، وتوجهات كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد وضمن خطة عمل قطاع الدراسات العليا والبحوث، في الارتقاء بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية تنفيذًا لرؤية مصر 2030.