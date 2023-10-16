"صوتك مستقبلك.. أنزل وشارك".. ندوة تثقيفية بجامعة الوادى الجديد

نظمت جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي، ندوة تثقيفية كبرى بعنوان “المشاركة السياسية حق لكل مواطن” تحت شعار (صوتك مستقبلك.. أنزل وشارك) بمقر كلية التربية الرياضية، بمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التربية الرياضية.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وتحت إشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية وبحضور الدكتور محمد محمود حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة والدكتور باهى أحمد محمود منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

يأتي ذلك فى إطار التوعية بأهمية المشاركه السياسية وممارسة الحقوق الدستورية وترسيخ مبدأ الديمقراطية، وقد شارك فيها قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات الكلية بالفرق المختلفة.

وقال الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية، إن اللقاء تحدث فيه السيد حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، والأستاذ الدكتور محمد محمود حسن وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وافتتح اللقاء منصور سعيد مدير مركز النيل للإعلام، موضحًا دور مركز النيل للإعلام فى نشر الوعى المجتمعي بمختلف القضايا وتشكيل وجدان الشباب وحثهم على تحمل المسئولية وتبعات قضايا الوطن والتوعية بأهمية المشاركة السياسية فى بناء وتنمية المجتمع وترسيخ مبدأ الديمقراطية.



كما أكد على دور الجامعة فى تنوير المجتمع وبناء الإنسان وتعزيز الثقة بالنفس وترسيخ قيم الولاء والإنتماء لدى الشباب، مشيرًا إلى دور الهيئة العامة للإستعلامات فى دعم قضايا الشباب والمرأه وآليات التمكين السياسي.



تضمنت النظوة مفهوم المشاركة السياسية

وتضمنت الندوة عدة محاور منها: مفهوم المشاركة السياسية وأنواعها، وأهمية دور الجامعة فى رفع الوعى وتعزيز قيم المشاركة وأهميتها فى بناء الدولة ومؤسساتها، ومفهوم الديمقراطية فى ظل المشاركة الإيجابية، وثقافة الإختلاف والرأى والرأى الآخر، ودور المشاركه السياسية فى الإستحقاقات الإنتخابية وتأهيل الشباب للمرحلة المقبلة فى المحليات، وأهمية الوعى السياسى فى دعم عملية المشاركة وتحقيق الأمن والأمان للمجتمع المصري، وحق المواطن فى المشاركة والإختيار وإثبات الذات.



ودارت المناقشات حول آليات المشاركة الإيجابية وطرق تحفيز المواطنين عليها.