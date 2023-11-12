الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان بعدة كليات للاطمئنان على سير العملية التعليمية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بإجراء جولة تفقدية لكلية الخدمة الاجتماعية، وكان في استقباله الدكتور زغلول حسانين، عميد الكلية، وتفقد خلال الجولة منشآت الكلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وحث على ضرورة تعليم اللغات لطلاب الكلية ليكون خريجو كلية الخدمة مواكبين لسوق العمل.

كما أجرى رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لكلية الآداب، وكان في استقباله الدكتورة مها حسني عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وحث على زيادة أقسام اللغات بالكلية لمواكبة سوق العمل.
وخلال زيارته كلية الآداب، حث الدكتور قنديل على ضرورة تصميم خطة متكاملة لتسويق الجامعة بهدف زيادة عدد الوافدين، وعمل مادة تعريفية عن الجامعة تشرف عليها الكلية، مؤكدًا على أهمية دور الكلية في إعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية.
كما شدد على أهمية إتقان الطالب اللغة، لكى يستطيع إيجاد فرص مناسبة في سوق العمل.

كما قام الدكتور السيد قنديل بجولة أيضًا إلى كلية الحقوق، وكان في استقباله الدكتورة أمل لطفي، وحث على عمل برامج باللغات في التخصصات الدقيقة في الحقوق، وضرورة نقل ملف أملاك الجامعة، ويكون الإشراف المباشر لكلية الحقوق.
وأكد رئيس الجامعة: إننا نتطلع دومًا إلى الريادة والتميز، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للإبداع، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، والارتقاء بمرافق الجامعة وتجهيزاتها.

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كما تفقد الدكتور قنديل، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكان في استقباله الدكتور أسامة إمام، عميد الكلية، للتعرف على آخر ما توصلت إليه الجامعة في مجال التحول الرقمي.

رافق رئيس جامعة حلوان فى الجولة الأستاذ محمد ناصر، أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبدالرحيم، الأستاذة فريدة محمد، أمناء الجامعة المساعدون، والأستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

 

 

جامعة حلوان جولة تفقدية سير العملية التعليمية مواكبة سوق العمل زيادة عدد الوافدين

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