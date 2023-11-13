الزراعة: فقدنا 95 ألف فدان أراضي زراعية منذ 2011

قال أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إننا فقدنا حوالي 95 ألف فدان أراضي زراعية منذ 2011 وحتى الأن، موضحا أن هذه الأراضي تشمل عدد 2 مليون و108 حالات تعد.

وأوضح خلال لقائه في برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم، أنه تم إزالة ثلثي حالات التعدي التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية، مفيدا بأن أكثر حالات التعدي على الأراضي الزراعية متواجدة في محافظات الدلتا.

جهود الدولة لإضافة نصف مليون فدان سنويا للرقعة الزراعية

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، على جهود الدولة الحثيثة لإضافة نصف مليون فدان سنويا للرقعة الزراعية المصرية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية لأنها رقم مهم في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الدولة ترصد التعديات على الأراضي الزراعية عن طريق صور الأقمار الصناعية بالتعاون مع المساحة العسكرية، مفيدا بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بتشكيل لجان لإزالة أي تعد على الأراضي الزراعية في جميع ربوع مصر، التي بدورها تمر على الأراضي الزراعية بصفة دورية لمراقبة الوضع.