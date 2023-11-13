إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية فى البدرشين

أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية، في البدرشين، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيقات.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين في البدرشين، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة بخارية اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الدراجة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.