الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية فى البدرشين

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية، في البدرشين، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيقات. 

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10 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" بالشرقية

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إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين في البدرشين، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة بخارية اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الدراجة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

انقلاب دراجة بخارية البدرشين إصابة شخصين النيابة حادث مرورى

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