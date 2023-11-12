إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر

أُصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب دراجة بخارية، في مدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان.

وتبيّن من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة بخارية، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما تسبب فى انحرافها عن الطريق، وتعرضها للانقلاب.



ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.