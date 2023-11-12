الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

أُصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب دراجة بخارية، في مدينة 6 أكتوبر. 

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان.

وتبيّن من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة بخارية، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما تسبب فى انحرافها عن الطريق، وتعرضها للانقلاب.

ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مدينة 6 أكتوبر دراجة بخارية جروح متفرقة بالجسم

مواد متعلقة

بالأسماء.. 10 مصابين إثر انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالجيزة

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

البترول: ضخ غاز طبيعي لمحطات الكهرباء لتقليل مدة انقطاع التيار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

"خدعني 6 سنين".. سيدة تخلع زوجها بعد أسبوعين من الزواج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب