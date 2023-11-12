10 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" بالشرقية

أُصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها في طريق ههيا - الزقازيق بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي والأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص إثر اصطدامه بحاجز ترعة العدوة، تحت الإنشاء، بمركز ههيا، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى ههيا المركزي، والمصابين الاثنين الآخرين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.