الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل الشروع في قتل سيدة على يد أشقاء زوجها بسبب الميراث بالمنوفية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

واقعة مأساوية شهدتها إحدى القرى التابعة لمركز قويسنا  بمحافظة المنوفية بعدما قام شقيقين بالتعدى على أرملة شقيقهم بآله حادة بسبب الميراث.

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أقرت المجنى عليها أمام جهات التحقيق المختصة بأن زوجها توفى وترك لها ولد وبنت صغار ورفض أشقاء زوجها إعطائها ميراثها من زوجها بشرط بأن تتزوج بأحد منهم  برغم أنهم متزوجين وكلا منهم له بيته وحياته.


وعندما رفضت تلك الزيجة حاولوا طردها من منزل العائلة وتعدوا عليها بآله حادة واصيبت بكسر حاد في الجمجمة.


وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة قويسنا بتعديهم على أرملة شقيقهم بسبب إصرارها على اخذ ميراثها وميراث ابنائها لتتزوج، وعندما رفضوا اعطائها الميراث تشاجرت معهم فتعدا عليها بالضرب.


قرارات النيابة

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بالتعدى على أرملة شقيقهم بآله حادة لمحكمة الجنايات، وكانت قد طالبت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان مدى إصابتها.


وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة قويسنا من مستشفى قويسنا المركزى يفيد بوصول سيدة مصابة بكسر حاد في الجمجمة وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تبين قيام أشقاء زوجها بالتعدى عليها بالضرب وتم ضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

قتل قويسنا المنوفية متهمين ميراث

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