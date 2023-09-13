بسبب ركن سيارة.. تفاصيل الشروع في قتل أحد الأشخاص بالزيتون

قررت نيابة الزيتون، الأربعاء، إحالة المتهمين بالشروع فى قتل شخص أثناء مشاجرة نشبت بينهم بالأسلحة البيضاء، بسبب خلاف على ركن السيارة بمنطقة الزيتون لمحكمة الجنايات.

تفاصيل إحالة المتهمين بالشروع فى قتل شخص بمشاجرة بالزيتون

كشف قرار الإحالة أن المتهمين تعدوا على المجنى عليه بعد مشادة كلامية نشبت بينهم وتطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدى لإعتراضهم على ركن سيارة المجنى عليه بالقرب من المحل الخاص ملكهم.

وأقر المجنى عليه بأنه يمتلك فى العقار الذي يقيم به شقتين ويركن سيارته أمام العقار فى حين أن المتهمين مستأجرين للمحل وليس ملاك له ويتشرطون على السكان ويرفضون ركن سيارتنا أمام العقار ، وطلبنا من مالك المحل طردهم لكن بلا جدوى .

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الزيتون يفيد بوصول ع.ح مصاب بعدة إصابات متفرقة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تبين وقوع مشاجرة بينه وبين أحد المستأجرين محل بالعقار الذى يقيم فيه وتم ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بإرتكابهم الواقعة بسبب اعتراضهم على ركنه السيارة أمام المحل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة في دائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 3 عاطلين “يحملون جنسية إحدى الدول” أحدهم متوفى طرف ثانى: عاطل وبحوزته سلاح أبيض “سكين”، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم، على إثر قيام الطرف الأول بمحاولة التعدى على الطرف الثانى، باستخدام السلاح المضبوط وسرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه، إلا إنه قام باستخلاص السلاح من يد المتوفى، والتعدى عليه بالضرب، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض «سكين» وبمواجهة الثانى اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.